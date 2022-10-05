В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
27 минут назад

Россия начала проектирование своей космической станции

Елена Прошина

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что Россия приступила к проектированию собственной орбитальной станции. Об этом сообщают «Известия».

Россия начала проектирование своей космической станции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что до введения будущей станции в эксплуатацию Россия продолжит использовать МКС.

«Мы думаем над строительством новой космической станции. Мы начинаем предварительные проектировочные работы. Окончательного решения еще нет, но мы продолжим летать на МКС так долго, сколько строится наша новая инфраструктура», – рассказал Крикалев на пресс-конференции по поводу запуску корабля Crew Dragon.

Кроме того, Крикалев добавил, что Россия не перестанет сотрудничать с зарубежными партнерами как при полетах к МКС, так и к будущим полётам на новою орбитальную станцию.

Ранее ракета-носитель Falcon 9 с американским кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома в Флориде. На борту корабля впервые присутствовал космонавт из России – 38-летняя Анна Кикина.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители