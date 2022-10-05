Россия начала проектирование своей космической станции

«Мы думаем над строительством новой космической станции. Мы начинаем предварительные проектировочные работы. Окончательного решения еще нет, но мы продолжим летать на МКС так долго, сколько строится наша новая инфраструктура», – рассказал Крикалев на пресс-конференции по поводу запуску корабля Crew Dragon.