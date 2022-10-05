Россия начала проектирование своей космической станции

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что Россия приступила к проектированию собственной орбитальной станции. Об этом сообщают «Известия».
Уточняется, что до введения будущей станции в эксплуатацию Россия продолжит использовать МКС.
«Мы думаем над строительством новой космической станции. Мы начинаем предварительные проектировочные работы. Окончательного решения еще нет, но мы продолжим летать на МКС так долго, сколько строится наша новая инфраструктура», – рассказал Крикалев на пресс-конференции по поводу запуску корабля Crew Dragon.
Кроме того, Крикалев добавил, что Россия не перестанет сотрудничать с зарубежными партнерами как при полетах к МКС, так и к будущим полётам на новою орбитальную станцию.
Ранее ракета-носитель Falcon 9 с американским кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома в Флориде. На борту корабля впервые присутствовал космонавт из России – 38-летняя Анна Кикина.