Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon отправилась к МКС

С космодрома во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Космический аппарат должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) экипаж из четырех человек. Среди них есть российский космонавт Анна Кикина. Прямую трансляцию запуска можно посмотреть на официальном YouTube-канале НАСА.

Пуск Falcon 9 состоялся в расчетные 19.00 по мск. Благодаря технологии SpaceX первая ступень ракеты-носителя совершит посадку на баржу в Атлантике и в будущем может быть использована повторно. Корабль Crew Dragon продолжит движение к МКС. Стыковка со станцией запланирована на 6 октября.

«Полет проходит штатно..., подтверждаем отделение корабля», – сообщила ведущая трансляции после запуска.

Сообщается, что первая ступень ракеты уже успешно вернулась, приземлившись на площадку в океане.

Полёт на Crew Dragon стал первым космическим путешествием для нескольких членов экипажа. На борту корабля присутствует Николь Манн, Джош Кассада, а также космонавт из Японии Коити Ваката, для которого это уже пятый полет в космос. Кроме того, на борт Crew Dragon зашла Анна Кикина – первый космонавт из России, совершающий полет на корабле компании SpaceX. Согласно плану, экипаж пробудет на МКС около 150 дней.