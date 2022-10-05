В США запустили ракету Atlas с российским двигателем РД-180

Американская компания ULA — United Launch Alliance — запустила двухступенчатую ракету-носитель Atlas V, которая выведет на геосинхронную орбиту спутники SES-20 и SES-21, разработки люксембургской компании SES.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Первая ступень Atlas V оснащена жидкостным ракетным двигателем РД-180, разработанным российским НПО «Энергомаш». Спутники выводятся на орбиту для того, чтобы обеспечить телевизионный сигнал в США.