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32 минуты назад

Продолжают использовать: в США запустили ракету Atlas с российским двигателем РД-180

Ferra.ru

Американская компания ULA — United Launch Alliance — запустила двухступенчатую ракету-носитель Atlas V, которая выведет на геосинхронную орбиту спутники SES-20 и SES-21, разработки люксембургской компании SES.

В США запустили ракету Atlas с российским двигателем РД-180
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Первая ступень Atlas V оснащена жидкостным ракетным двигателем РД-180, разработанным российским НПО «Энергомаш». Спутники выводятся на орбиту для того, чтобы обеспечить телевизионный сигнал в США.

Как отмечается, ракета Atlas V разработана американской военной компанией Lockheed Martin. Она входит в программу развития одноразовых ракет-носителей Evolved Expendable Launch Vehicle, разарботанную для запуска спутников ВВС США, а также частных коммерческих аппаратов.

Наука и техника,НПО "Энергомаш",
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