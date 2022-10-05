Воздушный-робот из США установил рекорд по грузоподъемности

Американский стартап Sabrewing продемонстрировал беспилотник самолетного типа RG-1-A Alpha, способный поднимать в воздух рекордно тяжелые грузы. Об этом сообщает издание New Atlas.

Отмечается, что во время последнего испытания дрон смог оторвать от земли груз массой 374 кг. При этом, по заявлению производителя, устройство имеет потенциал для подъема предметов весом до 1,4 тонны.

Хотя в действительности возможности RG-1-A Alpha пока расходятся с математической моделью, даже 374 кг являются выдающимся результатом. Для сравнения: предыдущий рекорд грузоподъемности среди воздушных беспилотников был установлен в 2018 году, когда в рамках испытания дрон компании Skyf взлетел с «посылкой» весом 220 кг.

RG-1-A Alpha представляет собой массивный аппарат весом 1,2 тонны, который при этом способен разгоняться до 370 км/ч и подниматься на высоту до 6,7 км.