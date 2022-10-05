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10 минут назад

Воздушный-робот из США установил рекорд по грузоподъемности

Газета.Ru

Американский стартап Sabrewing продемонстрировал беспилотник самолетного типа RG-1-A Alpha, способный поднимать в воздух рекордно тяжелые грузы. Об этом сообщает издание New Atlas.

Воздушный-робот из США установил рекорд по грузоподъемности
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что во время последнего испытания дрон смог оторвать от земли груз массой 374 кг. При этом, по заявлению производителя, устройство имеет потенциал для подъема предметов весом до 1,4 тонны.

Хотя в действительности возможности RG-1-A Alpha пока расходятся с математической моделью, даже 374 кг являются выдающимся результатом. Для сравнения: предыдущий рекорд грузоподъемности среди воздушных беспилотников был установлен в 2018 году, когда в рамках испытания дрон компании Skyf взлетел с «посылкой» весом 220 кг.

RG-1-A Alpha представляет собой массивный аппарат весом 1,2 тонны, который при этом способен разгоняться до 370 км/ч и подниматься на высоту до 6,7 км.

Sabrewing начнет продавать грузовые дроны Alpha в 2023 году. На данный момент компания имеет в авиапарке 28 экземпляров RG-1-A.

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