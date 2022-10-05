Сборку наушников AirPods и Beats перенесут в Индию

Apple намерена перевести из Китая в Индию часть производства наушников AirPos и Beats. Производитель впервые обратился к своему китайскому поставщику Luxshare Precision Industry о переводе части мощностей сборщика гаджетов Foxconn в Индию.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Известно, что поставщик не только идёт на встречу Apple, но и хочет полностью перевести производство наушников и собирать их только в Индии. При этом подобный процесс не будет быстрым, так как Luxshare Precision Industry сосредоточена на своём производстве AirPods во Вьетнаме.