Сборку наушников AirPods и Beats перенесут в Индию

Apple намерена перевести из Китая в Индию часть производства наушников AirPos и Beats. Производитель впервые обратился к своему китайскому поставщику Luxshare Precision Industry о переводе части мощностей сборщика гаджетов Foxconn в Индию.
Известно, что поставщик не только идёт на встречу Apple, но и хочет полностью перевести производство наушников и собирать их только в Индии. При этом подобный процесс не будет быстрым, так как Luxshare Precision Industry сосредоточена на своём производстве AirPods во Вьетнаме.
Заявленные процессы — последний шаг Apple в её постепенном переносе производства из Китая. Не только Индия, но Мексика и Вьетнам тоже становятся всё более важными для контрактных производителей, которые поставляют продукцию американским брендам. Это вызвано многими факторами: жёсткий ковидный карантин в Китае, а также постепенно нарастающая напряжённость в отношениях между Китаем и США.