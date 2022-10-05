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58 минут назад

Apple бежит из Китая: сборку наушников AirPods и Beats перенесут в Индию

Ferra.ru

Apple намерена перевести из Китая в Индию часть производства наушников AirPos и Beats. Производитель впервые обратился к своему китайскому поставщику Luxshare Precision Industry о переводе части мощностей сборщика гаджетов Foxconn в Индию.

Сборку наушников AirPods и Beats перенесут в Индию
Фото: ferra.ruferra.ru

Известно, что поставщик не только идёт на встречу Apple, но и хочет полностью перевести производство наушников и собирать их только в Индии. При этом подобный процесс не будет быстрым, так как Luxshare Precision Industry сосредоточена на своём производстве AirPods во Вьетнаме.

Заявленные процессы — последний шаг Apple в её постепенном переносе производства из Китая. Не только Индия, но Мексика и Вьетнам тоже становятся всё более важными для контрактных производителей, которые поставляют продукцию американским брендам. Это вызвано многими факторами: жёсткий ковидный карантин в Китае, а также постепенно нарастающая напряжённость в отношениях между Китаем и США.

Наука и техника,Apple,
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