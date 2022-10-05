В Израиле обнаружили византийские золотые монеты

Тайник из 44 золотых монет византийской эпохи был найден во время археологических раскопок на участке Баниус в природном заповеднике реки Хермон. Об этом сообщает Управление древностей Израиля.
После обнаружения монеты были переданы для экспертизы нумизматическому эксперту Габриэле Бийовской. Бийовская смогла идентифицировать несколько монет, отчеканенных во время правления императора Фоки (602–610 гг.), а также другие монеты, отчеканенные во время правления императора Ираклия между 610–641 гг.
Наличие монет, отчеканенных Ираклием ближе к концу его правления, помогает установить, что тайник был создан приблизительно во время мусульманского завоевания этого региона в 635 году нашей эры.
«Что особенно интересно, так это то, что в ранние годы правления Ираклия на монете был изображен только его портрет, а спустя короткое время появляются и изображения его сыновей, — пояснила Бийовская. Можно действительно проследить взросление его сыновей — с детства и до тех пор, пока их изображение не станет того же размера, что и их отец, который изображен с длинной бородой».
По мнению археологов, монеты общей массой 170 грамм спрятали в основании каменной стены, убегая от мусульман. Это достаточно крупная сумма денег, и ее владелец был по меньшей мере средней руки торговцем или зажиточным ремесленником, или же получил эквивалентный доход иным образом.