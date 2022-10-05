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41 минуту назад

В Израиле обнаружили византийские золотые монеты времен арабского завоевания

Газета.Ru

Тайник из 44 золотых монет византийской эпохи был найден во время археологических раскопок на участке Баниус в природном заповеднике реки Хермон. Об этом сообщает Управление древностей Израиля.

В Израиле обнаружили византийские золотые монеты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После обнаружения монеты были переданы для экспертизы нумизматическому эксперту Габриэле Бийовской. Бийовская смогла идентифицировать несколько монет, отчеканенных во время правления императора Фоки (602–610 гг.), а также другие монеты, отчеканенные во время правления императора Ираклия между 610–641 гг.

Наличие монет, отчеканенных Ираклием ближе к концу его правления, помогает установить, что тайник был создан приблизительно во время мусульманского завоевания этого региона в 635 году нашей эры.

«Что особенно интересно, так это то, что в ранние годы правления Ираклия на монете был изображен только его портрет, а спустя короткое время появляются и изображения его сыновей, — пояснила Бийовская. Можно действительно проследить взросление его сыновей — с детства и до тех пор, пока их изображение не станет того же размера, что и их отец, который изображен с длинной бородой».

По мнению археологов, монеты общей массой 170 грамм спрятали в основании каменной стены, убегая от мусульман. Это достаточно крупная сумма денег, и ее владелец был по меньшей мере средней руки торговцем или зажиточным ремесленником, или же получил эквивалентный доход иным образом.

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