В Израиле обнаружили византийские золотые монеты

«Что особенно интересно, так это то, что в ранние годы правления Ираклия на монете был изображен только его портрет, а спустя короткое время появляются и изображения его сыновей, — пояснила Бийовская. Можно действительно проследить взросление его сыновей — с детства и до тех пор, пока их изображение не станет того же размера, что и их отец, который изображен с длинной бородой».