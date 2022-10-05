У астероида Диморф образовался "кометный" хвост

Астрономы обнаружили длинный хвост у астероида Диморф. Об этом сообщает NOIRLab.
Хвост образовался после тарана аппаратом DART и был зафиксирован в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо с помощью телескопа SOAR диаметром 4,1 метра. На полученном изображении виден огромный шлейф из пыли и обломков, выброшенных с поверхности астероида, который вытягивается в длинную линию из-за давления солнечного излучения, чем мало отличается от хвоста кометы. Примерная физическая длина хвоста Диморфа составляет не менее десяти тысяч километров. С помощью этого и других телескопов астрономы надеются выяснить, сколько именно вещества было выбито из астероида.
Миссия DART была запущена в ноябре 2021 года чтобы испытать технологию противоастероидной защиты Земли. В ходе нее небольшой космический аппарат вышел на траекторию сближения с околоземным астероидом Дидим (Диаметр 780 метров) и вращающимся вокруг него Диморфом (160 метров). Столкновение произошло с меньшим из них, Диморфом, со скоростью около 6,6 км/с. Ранее было опубликовано видео этого столкновения.