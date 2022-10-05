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22 минуты назад

МС-21 получил новые российские двигатели

Никита Бородкин

Ремоторизацию первого летного экземпляра МС-21 завершили на Иркутском авиазаводе. Как сообщает IrkutskMedia, поднять в воздух лайнер с российским двигателем специалисты хотят уже в октябре.

МС-21 получил новые российские двигатели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме согласно конструкторской и доработочной документации инженерного центра. На сегодня первый МС-21 вместо американского Pratt & Whitney оснащен пермским двигателем ПД-14», — рассказал глава цеха Михаил Кириллов.

На летательном аппарате также проводилась доработка систем по результатам прошедших летных испытаний самолетов типов МС-21-300 и МС-21-310. Часть импортных компонентов оборудования авиалайнера была заменена на российские аналоги.

По окончанию отработки всех систем и оборудования эксперты выполнят руление, скоростную пробежку по ВВП и испытательный полет. После этого с заводского аэродрома МС-21 отправят в Жуковский, в комплекс ЛИиДК ОКБ имени Яковлева

Наука и техника,Pratt and Whitney,Иркутский авиазавод,
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