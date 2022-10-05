МС-21 получил новые российские двигатели

Ремоторизацию первого летного экземпляра МС-21 завершили на Иркутском авиазаводе. Как сообщает IrkutskMedia, поднять в воздух лайнер с российским двигателем специалисты хотят уже в октябре.

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«Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме согласно конструкторской и доработочной документации инженерного центра. На сегодня первый МС-21 вместо американского Pratt & Whitney оснащен пермским двигателем ПД-14», — рассказал глава цеха Михаил Кириллов.

На летательном аппарате также проводилась доработка систем по результатам прошедших летных испытаний самолетов типов МС-21-300 и МС-21-310. Часть импортных компонентов оборудования авиалайнера была заменена на российские аналоги.