МС-21 получил новые российские двигатели

Ремоторизацию первого летного экземпляра МС-21 завершили на Иркутском авиазаводе. Как сообщает IrkutskMedia, поднять в воздух лайнер с российским двигателем специалисты хотят уже в октябре.
«Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме согласно конструкторской и доработочной документации инженерного центра. На сегодня первый МС-21 вместо американского Pratt & Whitney оснащен пермским двигателем ПД-14», — рассказал глава цеха Михаил Кириллов.
На летательном аппарате также проводилась доработка систем по результатам прошедших летных испытаний самолетов типов МС-21-300 и МС-21-310. Часть импортных компонентов оборудования авиалайнера была заменена на российские аналоги.
По окончанию отработки всех систем и оборудования эксперты выполнят руление, скоростную пробежку по ВВП и испытательный полет. После этого с заводского аэродрома МС-21 отправят в Жуковский, в комплекс ЛИиДК ОКБ имени Яковлева