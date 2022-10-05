Apple выпустила загадочное обновление для зарядного устройства MagSafe

Компания Apple выпустила новую версию прошивки для зарядного устройства MagSafe, предназначенного для iPhone 12 и более новых моделей смартфонов, а также наушников AirPods Pro 2. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Прошивка получила номер 10М1821 и подписана как версия 255.0.0.0. Предыдущая прошивка имела номер 10М229 и версию 247.0.0.0. Данная информация является единственной, которой Apple поделилась с пользователями о новом ПО для MagSafe.

Профильные СМИ не знают наверняка, какие именно изменения привносит в работу MagSafe новая прошивка. Однако журналисты предполагают, что она каким-то образом оптимизирует работу зарядного устройство под недавно вышедшие iPhone 14 и AirPods Pro 2.