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1 час назад

В атмосферах экзопланет предложили искать веселящий газ

Мир24

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) призвали изменить подход к поискам внеземной жизни. Они отметили, что в атмосферах других планет ищут кислород и метан, так как они считаются маркерами биологической активности, но упускают из вида такое важное соединение, как закись азота, сообщает Astrophysical Journal.

В атмосферах экзопланет предложили искать веселящий газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Закись азота (N2O) также известна как веселящий газ. Другое исследование показало, что он мог сыграть решающую роль в возникновении жизни на Земле. Возможно, похожие процессы могли происходить и на других планетах.

Авторы новой научной работы смоделировали, сколько веселящего газа могут производить живые существа на планете, похожей на Землю. Затем они «поместили» эту гипотетическую планету у различных типов звезд и рассчитали, какое количество N2O способны уловить современные приборы, например, телескоп «Джеймс Уэбб». Результаты показали, что подобные исследования возможны уже при существующем уровне развития технологий.

«В такой звездной системе, как TRAPPIST-1, вы потенциально могли бы обнаружить закись азота на уровнях, сравнимых с углекислым газом или метаном», – гласит текст статьи.

Закись азота является одним из важных маркеров жизни в атмосфере Земли. Микроорганизмы выделяют этот газ, перерабатывая другие соединения.

Ученые отметили, что обнаружение N2O в атмосфере другой планеты может указать на повышенную вероятность существования там жизни. Так, при определенных условиях бактерии в океане превращают нитраты в закись азота. Это соединение накапливается в воде и проникает в воздушную оболочку.

Отметим, что астрономы ищут признаки жизни не только на далеких планетах, но и на спутниках в Солнечной системе. Недавно стало известно, что один из ключевых строительных блоков для жизни выявили на спутнике Сатурна Энцеладе. Его внутренний океан оказался насыщен фосфором.

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