В атмосферах экзопланет предложили искать веселящий газ

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) призвали изменить подход к поискам внеземной жизни. Они отметили, что в атмосферах других планет ищут кислород и метан, так как они считаются маркерами биологической активности, но упускают из вида такое важное соединение, как закись азота, сообщает Astrophysical Journal.
Закись азота (N2O) также известна как веселящий газ. Другое исследование показало, что он мог сыграть решающую роль в возникновении жизни на Земле. Возможно, похожие процессы могли происходить и на других планетах.
Авторы новой научной работы смоделировали, сколько веселящего газа могут производить живые существа на планете, похожей на Землю. Затем они «поместили» эту гипотетическую планету у различных типов звезд и рассчитали, какое количество N2O способны уловить современные приборы, например, телескоп «Джеймс Уэбб». Результаты показали, что подобные исследования возможны уже при существующем уровне развития технологий.
«В такой звездной системе, как TRAPPIST-1, вы потенциально могли бы обнаружить закись азота на уровнях, сравнимых с углекислым газом или метаном», – гласит текст статьи.
Закись азота является одним из важных маркеров жизни в атмосфере Земли. Микроорганизмы выделяют этот газ, перерабатывая другие соединения.
Ученые отметили, что обнаружение N2O в атмосфере другой планеты может указать на повышенную вероятность существования там жизни. Так, при определенных условиях бактерии в океане превращают нитраты в закись азота. Это соединение накапливается в воде и проникает в воздушную оболочку.
Отметим, что астрономы ищут признаки жизни не только на далеких планетах, но и на спутниках в Солнечной системе. Недавно стало известно, что один из ключевых строительных блоков для жизни выявили на спутнике Сатурна Энцеладе. Его внутренний океан оказался насыщен фосфором.