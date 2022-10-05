Аналитики спрогнозировали будущее складных телефонов

Аналитики IDC предсказали рост популярности складных смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По оценке экспертов, мировые поставки складных телефонов достигнут 13,5 миллиона единиц в 2022 году. Если считать, что в 2021 году производители отгрузили на рынок 8,1 миллиона штук гаджетов, то рост по итогам 2022 года составит 66,6 процента. Согласно долгосрочному прогнозу IDC, в 2026 году поставки устройств со складным форм-фактором достигнут 41,5 миллиона единиц. Показатель совокупного годового темпа роста (CAGR) с 2022 по 2026 годы составит 38,7 процента.

Описывая будущее складных устройств, аналитики отметили, что коммерческий сегмент рынка «созрел» для распространения и потребления подобных девайсов. Однако специалисты полагают, что складные аппараты все равно не окажутся в мейнстриме в ближайшие годы — ведущую роль сохранят смартфоны с классическим форм-фактором.

В отчете говорится, что огромное влияние на рынок оказывает и будет оказывать Samsung: «Недавно обновленные модели превзойдут своих предшественников и привлекут больше внимания потребителей в этой категории». Считается, что стоимость складных смартфонов постепенно снизится и окажется адекватной для потребителя — несмотря на высокие темпы инфляции.