В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
20 минут назад

Пользователей популярного гаджета Apple предупредили о странном баге

Газета.Ru

Пользователи новых беспроводных наушников AirPods Pro 2 массово сообщают о баге в новом гаджете Apple — с первых же дней использования на смартфон постоянно приходят push-уведомления о необходимости как можно скорее заменить аккумулятор в наушниках. Об этом сообщает MacRumors.

Пользователей AirPods Pro 2 предупредили о странном баге
Фото: UnsplashUnsplash

Отмечается, что из-за ошибки сообщения появляются с регулярной периодичностью. Пользователи получают уведомления о необходимости замены батареи из приложения «Локатор» на соседних устройствах.

По версии пользователей, баг связан с тем, что AirPods Pro второго поколения используют чип U1. Процессор передает информацию об уровне заряда батареи в любое время в программу «Локатор». Вероятно, ошибочные сообщения связаны именно с новым чипом.

Уведомление призывает пользователей как можно скорее заменить батарею, однако наушники достаточно поставить на зарядку для исчезновения уведомлений. Также Apple ранее утверждала, что батарею AirPods нельзя заменить.

В Apple пока не прокомментировали, с чем связана ошибка в системе уведомлений. Ожидается, что баг будет исправлен в очередном обновлении мобильной операционной системы iOS.

Ранее специалисты компании iFixit разобрали наушники AirPods Pro 2 и пришли к выводу, что они не поддаются ремонту. По их мнению, разобрать наушники можно только раскроив их корпус, после чего его невозможно восстановить.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители