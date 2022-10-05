Пользователей AirPods Pro 2 предупредили о странном баге

Пользователи новых беспроводных наушников AirPods Pro 2 массово сообщают о баге в новом гаджете Apple — с первых же дней использования на смартфон постоянно приходят push-уведомления о необходимости как можно скорее заменить аккумулятор в наушниках. Об этом сообщает MacRumors.

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Отмечается, что из-за ошибки сообщения появляются с регулярной периодичностью. Пользователи получают уведомления о необходимости замены батареи из приложения «Локатор» на соседних устройствах.

По версии пользователей, баг связан с тем, что AirPods Pro второго поколения используют чип U1. Процессор передает информацию об уровне заряда батареи в любое время в программу «Локатор». Вероятно, ошибочные сообщения связаны именно с новым чипом.

Уведомление призывает пользователей как можно скорее заменить батарею, однако наушники достаточно поставить на зарядку для исчезновения уведомлений. Также Apple ранее утверждала, что батарею AirPods нельзя заменить.

В Apple пока не прокомментировали, с чем связана ошибка в системе уведомлений. Ожидается, что баг будет исправлен в очередном обновлении мобильной операционной системы iOS.