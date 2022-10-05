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1 час назад

Астронавт НАСА Хейг назвал космонавтов из России "потрясающими"

Газета.Ru

Астронавт НАСА Ник Хейг поделился с РИА «Новости» воспоминаниями о том, как он общался с космонавтами из России. Хейг признался, что на время полета в космос они были ему как семья.

Астронавт НАСА Хейг назвал космонавтов из России "потрясающими"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Анну Кикину, которая в ближайшее время отправится на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажа космического корабля Crew Dragon, Хейг назвал «потрясающей личностью», как и всех космонавтов, с которыми он общался.

Астронавт признался, что за годы космических полетов и совместной подготовки нашел много друзей, в том числе и среди космонавтов из России.

«Мы летим и живем на станции вместе, мы зависим друг от друга, мы взаимозависимы. Они мои коллеги, они моя семья, я завишу от них — и они зависят от меня», — отметил он.

Хейг рассказал, что общение с представителями из других стран является одной из главных особенностей космических полетов.

«В среду космос вместе полетят четыре человека и там они найдут одну группу людей, которая уже живет на орбите. Возможность быть с людьми со всего мира — одна из особых составляющих космических полетов», — указал астронавт.

Ранее сообщалось, что российские члены экипажа МКС готовятся к прилету единственной женщины в российском отряде космонавтов Анны Кикиной на космическую станцию.

Наука и техника,Анна Кикина,NASA,
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