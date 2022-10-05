Космонавт Анна Кикина поднялась на борт корабля Crew Dragon

Члены экипажа миссии Crew-5 с российским космонавтом Анной Кикиной поднялись на борт корабля Crew Dragon компании SpaceX перед запуском к Международной космической станции. Об этом стало известно из трансляции на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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В 09:24 (16:24 мск) экипаж поднялся на борт ракеты, установленной на стартовой площадке 39-A Космического центра имени Джона Кеннеди.

Кроме Кикиной в состав экипажа входят астронавты NASA Джош Кассада и Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

После очередной проверки всех систем Crew Dragon люки корабля будут закрыты для дальнейшего запуска при помощи ракеты-носителя Falcon 9, который запланирован на 12:00 (19:00 мск).