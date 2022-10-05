В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
1 час назад

Космонавт Анна Кикина поднялась на борт корабля Crew Dragon в составе экипажа Crew-5

Газета.Ruиещё 5

Члены экипажа миссии Crew-5 с российским космонавтом Анной Кикиной поднялись на борт корабля Crew Dragon компании SpaceX перед запуском к Международной космической станции. Об этом стало известно из трансляции на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Космонавт Анна Кикина поднялась на борт корабля Crew Dragon
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В 09:24 (16:24 мск) экипаж поднялся на борт ракеты, установленной на стартовой площадке 39-A Космического центра имени Джона Кеннеди.

Кроме Кикиной в состав экипажа входят астронавты NASA Джош Кассада и Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

После очередной проверки всех систем Crew Dragon люки корабля будут закрыты для дальнейшего запуска при помощи ракеты-носителя Falcon 9, который запланирован на 12:00 (19:00 мск).

Ранее космонавт Дмитрий Петелин сообщил, что российские члены экипажа Международной космической станции готовят сюрприз к прилету Анны Кикиной, которая является первым космонавтом из России, отправляющимся на МКС в рамках программы перекрестных полетов между «Роскосмосом» и NASA.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Анна Кикина,SpaceX,Роскосмос,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители