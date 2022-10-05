Названы приложения, позволяющие узнать местоположение близких

Руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков рассказал, что узнать местонахождение человека по номеру телефона самостоятельно граждане не могут — для этого нужен запрос от госорганов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

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«Операторы сотовой связи не передают данные о местонахождении абонента по простому запросу, это можно узнать только в рамках делопроизводства государственных учреждений», — рассказал он.

Но существуют особые приложения, установив которые на смартфон, можно быть в курсе, где находятся дети или пожилые близкие, добавил эксперт. Он предостерег, что подобные данные могут попасть в руки мошенникам, которые используют их для своих манипуляций.

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