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42 минуты назад

Кибераналитик Новиков заявил о приложениях, позволяющих узнать местоположения близких

Газета.Ru

Руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков рассказал, что узнать местонахождение человека по номеру телефона самостоятельно граждане не могут — для этого нужен запрос от госорганов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Названы приложения, позволяющие узнать местоположение близких
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Операторы сотовой связи не передают данные о местонахождении абонента по простому запросу, это можно узнать только в рамках делопроизводства государственных учреждений», — рассказал он.

Но существуют особые приложения, установив которые на смартфон, можно быть в курсе, где находятся дети или пожилые близкие, добавил эксперт. Он предостерег, что подобные данные могут попасть в руки мошенникам, которые используют их для своих манипуляций.

Ранее Елена Полунина, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук рассказала, как узнать, что у ребенка ухудшилось зрение. Врач объяснила, что сам ребенок может не понять и не почувствовать ухудшение зрения, поскольку оно портится постепенно.

Именно поэтому родителям важно отслеживать тревожные признаки и при первых подозрениях отвести ребенка к офтальмологу, поскольку без лечения ухудшение может прогрессировать.

Наука и техника,Александр Новиков,
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