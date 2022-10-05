В лагере римских легионеров нашли древний «холодильник»

Группа польских археологов, исследуя руины лагеря римских легионеров, обнаружили «холодильник» первого века нашей эры. Крепость Новае располагалась на Дунае, на территории современной северной Болгарии, сообщает Arkeonews.

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Исторические документы показывают, что в этом месте базировался 1-й итальянский легион. Самые поздние следы присутствия римских воинов датируются 30-ми годами V века нашей эры.

На территории лагеря, который занимает почти 18 га, сохранились остатки монументальных строений: штаба (principia), госпиталя (valetudinarium) и бани (thermae legionis). В западной части находились дома гражданских, в южной и восточной – кладбище.

Исследователи из Польши и Болгарии ведут раскопки в лагере уже не одно десятилетие. В ходе последних исследований они обнаружили углубление в полу, выложенное по стенкам керамическими плитками. Оно располагалось в здании военной казармы. Ученые пришли к выводу, что его использовали для хранения продуктов.

Внутри «холодильника» сохранились остатки посуды и фрагменты обгоревших костей животных. Также там лежала миска с древесным углем, с помощью которой солдаты предположительно отпугивали насекомых.

Археологи отметили, что такие древние «холодильники» – довольно редкая находка. Также им удалось раскопать коллекцию из нескольких десятков монет периода от вторжения готов (3 века нашей эры) до начала правления Константина Великого (начало 4 века).