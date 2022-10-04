Как правильно почистить зарядный порт телефона: инструкция

Уход за мобильным телефоном не ограничивается одним лишь экраном: не менее важно вовремя заботиться о разъеме USB-C для зарядки, который легко подвергается загрязнению. Сейчас мы расскажем, как правильно чистить его от пыли и частичек грязи.
Регулярная чистка порта USB-C — один из важных аспектов стабильной работы и долголетия смартфона. Без своевременного ухода разъем может привести к проблемам с зарядкой батареи, не говоря уже о том, что без него подключить телефон к компьютеру будет невозможно.
Эффективно прочистить порт можно и в домашних условиях без каких-либо специальных инструментов. Вам понадобится лишь зубочистка и баллон со сжатым воздухом, опционально — изопропиловый (!) алкоголь. Ни в коем случае не вставляйте в разъем USB-C металлические предметы, вроде булавки или острия ножа: они способны поцарапать деликатные контакты или даже замкнуть устройство.
Если вы не хотите часто заниматься этой процедурой, то рекомендуем вам подумать, как именно вы носите телефон. Чтобы порт загрязнялся медленнее, попробуйте класть смартфон в карман так, чтобы разъем USB-C находился сверху. Некоторые также заклеивают зарядный порт кусочком скотча или изоленты, когда он не нужен, но есть более элегантное решение — специальные заглушки, которые защитят порт от пыли. Они стоят недорого и продаются практически в каждом магазине техники.