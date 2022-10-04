Как правильно почистить зарядный порт телефона: инструкция

Уход за мобильным телефоном не ограничивается одним лишь экраном: не менее важно вовремя заботиться о разъеме USB-C для зарядки, который легко подвергается загрязнению. Сейчас мы расскажем, как правильно чистить его от пыли и частичек грязи.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Как правильно почистить USB-C разъем на телефоне

Регулярная чистка порта USB-C — один из важных аспектов стабильной работы и долголетия смартфона. Без своевременного ухода разъем может привести к проблемам с зарядкой батареи, не говоря уже о том, что без него подключить телефон к компьютеру будет невозможно.

Эффективно прочистить порт можно и в домашних условиях без каких-либо специальных инструментов. Вам понадобится лишь зубочистка и баллон со сжатым воздухом, опционально — изопропиловый (!) алкоголь. Ни в коем случае не вставляйте в разъем USB-C металлические предметы, вроде булавки или острия ножа: они способны поцарапать деликатные контакты или даже замкнуть устройство.

Выключите телефон.

Короткими (не дольше пары секунд) нажатиями продуйте разъем баллоном со сжатым воздухом. Это поможет вам избавиться от мелких частичек грязи и пыли. Для большей эффективности держите телефон вертикально, чтобы мусор проще выпадал из порта.

Если сжатый воздух не удалил все частицы грязи, аккуратно извлеките оставшиеся при помощи зубочистки. Постарайтесь не сильно нажимать на контакты, чтобы не повредить разъем.

После этого вновь обработайте порт сжатым воздухом, чтобы избавиться от мусора, который вы растормошили зубочисткой.