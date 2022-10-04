В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
1 час назад

В браузере Edge появится бесплатный VPN

Lenta.ru

Microsoft объявила, что добавит VPN-сервис в свой фирменный браузер. Об этом сообщается на сайте корпорации.

В браузере Edge появится бесплатный VPN
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании рассказали, что начали тестировать функцию Microsoft Edge Secure Network, которая базируется на технологии Cloudflare. По словам представителей корпорации, новая опция позволит защитить устройство и все конфиденциальные данные во время использования браузера. Встроенный VPN-сервис будет доступен бесплатно.

В материале на сайте говорится, что Microsoft Edge Secure Network поможет зашифровать передаваемые данные через специальный туннель и сохранить частную информацию при заходе на незащищенные сайты или использовании публичных Wi-Fi-сетей. Также VPN-сервис позволит защитить от слежки в интернете и сохранить в тайне местоположение пользователя.

VPN-сервис будет доступен бесплатно — каждый пользователь сможет рассчитывать на один гигабайт трафика в месяц. Чтобы получить доступ, нужно будет авторизоваться в Microsoft Edge с помощью своей учетной записи Microsoft. В настоящий момент опцией могут воспользоваться участники бета-теста. Новая функция появится в настройках на вкладке «Конфиденциальность, поиск и службы».

В начале сентября эксперт Павел Коростелев заявил, что применять VPN нужно только при необходимости. По словам специалиста, бесплатные сервисы могут собирать данные пользователей и передавать их третьим лицам.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители