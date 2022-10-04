Иностранные треки продолжили исчезать из "Яндекс.Музыки"

Отмечается, что из каталогов стриминговых платформ исчезли песни не только лейбла Sony Music Group, которая объявила о полном уходе из РФ в начале сентября, но и треки WARP. К тому же, по данным издания, в скором времени в «Яндекс.Музыке» может сократиться библиотека компании Warner Music и других лейблов, которые не афишируют сокращение своего присутствия в РФ.