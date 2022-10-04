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1 час назад

"Ъ": иностранные треки стали быстрее исчезать из "Яндекс.Музыки"

Газета.Ru

Из российских музыкальных сервисов вроде «Яндекс.Музыка» и «Звук» продолжили исчезать треки иностранных исполнителей. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Иностранные треки продолжили исчезать из "Яндекс.Музыки"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что из каталогов стриминговых платформ исчезли песни не только лейбла Sony Music Group, которая объявила о полном уходе из РФ в начале сентября, но и треки WARP. К тому же, по данным издания, в скором времени в «Яндекс.Музыке» может сократиться библиотека компании Warner Music и других лейблов, которые не афишируют сокращение своего присутствия в РФ.

Уже сейчас пользователям «Яндекс.Музыки» недоступны треки таких артистов, как Aphex Twin, Autechre, Boards Of Canada, Flying Lotus, Mount Kimbie, Stereolab, Yves Tumor и не только. Все они принадлежат лейблу WARP.

Эксперты, опрошенные журналистами «Коммерсанта», считают, что продолжающееся сокращение фонотек российских музыкальных платформ в скором времени может привести к всплеску интернет-пиратства.

Наука и техника,Ричард Джеймс,Коммерсант,
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