Иностранные треки продолжили исчезать из "Яндекс.Музыки"

Из российских музыкальных сервисов вроде «Яндекс.Музыка» и «Звук» продолжили исчезать треки иностранных исполнителей. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Отмечается, что из каталогов стриминговых платформ исчезли песни не только лейбла Sony Music Group, которая объявила о полном уходе из РФ в начале сентября, но и треки WARP. К тому же, по данным издания, в скором времени в «Яндекс.Музыке» может сократиться библиотека компании Warner Music и других лейблов, которые не афишируют сокращение своего присутствия в РФ.
Уже сейчас пользователям «Яндекс.Музыки» недоступны треки таких артистов, как Aphex Twin, Autechre, Boards Of Canada, Flying Lotus, Mount Kimbie, Stereolab, Yves Tumor и не только. Все они принадлежат лейблу WARP.
Эксперты, опрошенные журналистами «Коммерсанта», считают, что продолжающееся сокращение фонотек российских музыкальных платформ в скором времени может привести к всплеску интернет-пиратства.