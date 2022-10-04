В колесе марсохода Curiosity образовалась огромная дыра

В колесе марсохода Curiosity образовалась крупная дыра. Фотографии были опубликованы ботом NASA.

Фото: NASA NASA

Curiosity работает на Марсе непрерывно с 2012 года, и срок функционирования уже в 5 раз превзошел запланированный изначально. Источником энергии аппарата служит радиоизотопный термоэлектрогенератор, которого хватит еще на много лет, но конструкции марсохода повергаются механическому износу.

Теперь специалисты опубликовали фотографии, показывающие масштаб износа шасси. Крупная дыра появилась, вероятно, из-за езды по острым камням. Зная об этой проблеме, инженеры стараются выбирать оптимальный маршрут, но из-за большой задержки связи между двумя планетами это выходит не всегда.