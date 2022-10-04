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1 час назад

NASA опубликовало фотографию огромной дыры в колесе марсохода Curiosity

Газета.Ru

В колесе марсохода Curiosity образовалась крупная дыра. Фотографии были опубликованы ботом NASA.

В колесе марсохода Curiosity образовалась огромная дыра
Фото: NASANASA

Curiosity работает на Марсе непрерывно с 2012 года, и срок функционирования уже в 5 раз превзошел запланированный изначально. Источником энергии аппарата служит радиоизотопный термоэлектрогенератор, которого хватит еще на много лет, но конструкции марсохода повергаются механическому износу.

Теперь специалисты опубликовали фотографии, показывающие масштаб износа шасси. Крупная дыра появилась, вероятно, из-за езды по острым камням. Зная об этой проблеме, инженеры стараются выбирать оптимальный маршрут, но из-за большой задержки связи между двумя планетами это выходит не всегда.

В случае, если проблема будет прогрессировать и повреждения станут более масштабными, у команды Curiosity есть план «ампутировать» часть колеса. Аппарат найдет подходящий камень и постарается обломать об него поврежденный участок под контролем специалистов, поскольку неконтролируемое разрушение колеса может причинить вред. Пока, однако, в таких мерах нет необходимости.

Наука и техника,NASA,
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