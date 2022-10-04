"Википедии" грозит новый штраф за неудаление запрещенной информации

Мировой суд в Москве получил новый протокол в отношении благотворительной организации Wikimedia, управляющей "Википедией", по статье о неудалении запрещенной информации. Это следует из карточки дела, опубликованной на официальном сайте суда.

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В участок мирового судьи № 422 Таганского района Москвы поступил протокол в отношении Wikimedia по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной в РФ информации) и назначить ей наказание в виде штрафа на сумму 2 млн рублей. Дата рассмотрения протоколов пока не назначена.

ТАСС также пока не располагает информацией о том, какая именно статья на "Википедии" вызвала претензии надзирающего органа.