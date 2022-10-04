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1 час назад

iPhone самостоятельно вызвал полицию на место смертельного ДТП

Lenta.ru

В штате Небраска (США) смартфон Apple самостоятельно вызвал экстренные службы на место смертельного ДТП. Об этом сообщает Associated Press.

iPhone самостоятельно вызвал полицию на место смертельного ДТП в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам данным агентства, iPhone одного из участников аварии в автоматическом режиме уведомил экстренные службы о ДТП. Авария, в которой погибли шесть человек, произошла в воскресенье, 2 октября, поздней ночью в городе Линкольн.

В местной полиции рассказали журналистам, что автомобиль Honda Accord врезался в дерево, столкновение произошло примерно в 2:15 по местному времени. Пять человек, включая 22-летнего водителя, погибли на месте. По словам представителей экстренных служб, вызвавший полицию смартфон принадлежал 24-летней пассажирке, которую обнаружили на месте в критическом состоянии.

Девушку доставили в больницу, однако она скончалась позже из-за полученных травм. В полиции отметили, что из-за сработавшей экстренной функции медики смогли подъехать на место ДТП оперативно, однако спасти пострадавшую не удалось. «Это самая страшная смертельная авария в Линкольне за последнее время», — заявил помощник начальника полиции Линкольна Мишон Морроу.

Функция определения ДТП в новых смартфонах Apple активируется автоматически при обнаружении признаков автомобильной аварии. В этом случае телефон дает тревожный сигнал и при условии отсутствия реакции пользователя вызывает экстренные службы.

Ранее блогер TechRax разбил машину, чтобы проверить функцию обнаружения ДТП в iPhone 14. По словам автора, система сработала исправно.

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