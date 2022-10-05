Качество сотовой связи у iPhone 14 Pro поставили под сомнение

По итогам теста на качество сотовой связи флагманских смартфонов iPhone 14 Pro оказался худшим по приему сигнала в разных ситуациях и локациях. Об этом сообщает MyDrivers.

Фото: Apple Apple

Отмечается, что гаджет от Apple уступил флагманам от Huawei, Vivo, Xiaomi, Honor и Oppo. По итогам исследования Huawei Mate 50 Pro возглавил рейтинг как смартфон с лучшим качеством сотовой связи в любых условиях.

По данным участников теста, iPhone 14 Pro проиграл во всех необычных условиях. Например, смартфон терял сеть на вершине горы в глуши. В тройку лучших вошли Vivo X8 Pro и Oppo Find X5 Pro. Лучше iPhone 14 Pro себя показали Honor Magic4 Pro и Xiaomi 12S Ultra.

В MyDrivers заметили, что Mate 50 Pro не поддерживает стандарт связи 5G, однако все равно принимает сигнал лучше остальных флагманских гаджетов.