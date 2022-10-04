Ученые нашли взаимосвязь между шумом дорог и инсультом

Ученые из Монреальского университета связали дорожный шум с возросшим риском возникновения инсульта – работа опубликована в журнале Noise & Health.

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Каждый раз, когда громкость шума увеличивается на 10 децибел (дБА), то риск инсульта увеличивается на 6% для людей в возрасте 45 лет и старше. К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные о состоянии здоровья почти 1,1 млн жителей Монреаля за период с 2000 по 2014 год. Эти данные были сопоставлены с измерениями шума, зарегистрированными 200 шумомерами по всему острову за тот же период.

За исследуемый период 26 тыс. человек были госпитализированы с инсультом в возрасте 45 лет и старше. По словам ученых, люди, живущие рядом с трассами, аэропортами и железными дорогами, наиболее подвержены шуму, а следовательно, и риску возникновения инсульта.