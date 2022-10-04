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1 час назад

В России попытаются внедрить элементы экзоскелета в скафандры космонавтов

Ferra.ru

Глава российского Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков рассказал о ближайших планах компании.

В РФ попытаются внедрить элементы экзоскелета в скафандры космонавтов
Фото: ferra.ruferra.ru

Помимо всего прочего, в них также входит исследование возможности применения элементов экзоскелета в скафандрах для космонавтов. При этом речь идёт о внедрении данных элементов в оболочку, созданную внутри предприятия.

Поздняков отметил, что получить отклик на движение, которому экзоскелет должен оказать помощь, достаточно сложно. Ещё сложнее это сделать в находящейся под давлением оболочке скафандра.

Сергей Поздняков

Тем не менее мы сейчас сделали экспериментальный рукав по несколько иному принципу. Он без экзоскелета, но с определёнными хитростями, условно говоря с «усилителями». Эта технология показала очень неплохие результаты с точки зрения подвижности.

Напомним, что ранее в Сети появилась информация об успешном создании экзоскелета швейцарскими учёными. Данная разработка позволяет восстановить двигательную активность передних конечностей при реабилитации после тяжёлых травм.

Наука и техника,Сергей Поздняков,
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