В РФ попытаются внедрить элементы экзоскелета в скафандры космонавтов

Глава российского Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков рассказал о ближайших планах компании.
Помимо всего прочего, в них также входит исследование возможности применения элементов экзоскелета в скафандрах для космонавтов. При этом речь идёт о внедрении данных элементов в оболочку, созданную внутри предприятия.
Поздняков отметил, что получить отклик на движение, которому экзоскелет должен оказать помощь, достаточно сложно. Ещё сложнее это сделать в находящейся под давлением оболочке скафандра.
Сергей Поздняков
Тем не менее мы сейчас сделали экспериментальный рукав по несколько иному принципу. Он без экзоскелета, но с определёнными хитростями, условно говоря с «усилителями». Эта технология показала очень неплохие результаты с точки зрения подвижности.
Напомним, что ранее в Сети появилась информация об успешном создании экзоскелета швейцарскими учёными. Данная разработка позволяет восстановить двигательную активность передних конечностей при реабилитации после тяжёлых травм.