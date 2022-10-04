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23 минуты назад

iPhone 14 Pro не попал даже в тройку мощнейших мобильных устройств Apple

Ferra.ru

Специалисты AnTuTu изучили производительность всех актуальных устройств под управлением iOS и iPadOS, после чего составили рейтинг самых мощных из них.

iPhone 14 Pro оказался вне топа мощнейших мобильных устройств Apple
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По итогу на первом месте расположился планшет iPad Pro 5-го поколения с 12,9-дюймовым дисплеем. В основе устройства лечит процессор M1, который также используется в MacBook Air и MacBook Pro, а также 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной. Девайс набрал в AnTuTu более 1,25 млн баллов.

Второе место также досталось iPad Pro 5, но на этот раз уже с 11-дюймовым дисплеем. По «внутренностям» здесь всё то же самое, кроме количества постоянной памяти — её 128 ГБ вместо 256. Устройству удалось набрать более 1 млн баллов в бенчмарке.

Замыкает тройку лидеров уже iPad Air 5. Его показатели немногим ниже, чем у второго места:

Скриншот

Что же до новеньких iPhone 14, то самое высокое место в топе у iPhone 14 Pro — он находится на четвёртой позиции. Следом за ним, на пятом, расположился iPhone 14 Pro Max. Оба устройства имеют 6 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. По баллам у них 952 596 и 950 878 баллов соответственно.

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