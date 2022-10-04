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16 минут назад

"Роскосмос" заявил, что решение о дальнейшем участии РФ в проекте МКС могут принять в 2023 году

Газета.Ruиещё 2

Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что решение о продлении участия России в проекте МКС, соглашение об эксплуатации которой истекает в 2024 году, может быть принято в следующем году. Об этом он сообщил в ходе телеконференции NASA, посвященной миссии SpaceX Crew-5, трансляция велась на сайте агентства.

Решение о дальнейшем участии РФ в проекте МКС могут принять в 2023 году
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказал Крикалев, Россия продолжит использовать станцию до 2024 года.

По его словам, он в курсе, что NASA уже приняло это решение, а другие международные партнеры готовятся это сделать. При этом он отметил, что «Роскосмос» начинает обсуждать продление участия в программе МКС с правительством РФ.

«Я надеюсь, что мы получим разрешение продолжить [участие] в следующем году», — сказал Крикалев, отвечая на вопрос журналиста.

Он подчеркнул, что Россия думает о разработке и создании своей космической станции, но это не произойдет быстро.

РФ продолжит летать на МКС до появления новой инфраструктуры, «которая позволит поддерживать присутствие человека, по меньшей мере, на низкой орбите», добавил исполнительный директор госкорпорации.

Ранее в NASA заявляли, что рассчитывают на продолжение программы перекрестных полетов России и США.

Наука и техника,Сергей Крикалев,SpaceX,Роскосмос,NASA,Правительство РФ,
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