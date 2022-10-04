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1 час назад

Россия развернет новые комплексы контроля космоса к 2025 году

Газета.Ruиещё 3

Россия к 2025 году развернет более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов контроля космического пространства, сообщается на сайте Минобороны России по случаю 65-летия Космических войск ВКС РФ.

Стало известно, когда Россия развернет новые комплексы контроля космоса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В ведомстве добавили, что первый лазерно-оптический комплекс нового поколения уже выполняет задачи боевого дежурства по контролю космического пространства на территории Алтайского края. В воинских частях Главного испытательного космического центра эксплуатируется более 300 современных и модернизированных средств управления космическими аппаратами. Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям их управления.

Ранее генеральный директор МАК «Вымпел» Сергей Боев на форуме «Армия-2022» заявил, что на боевое дежурство в России заступила обновленная система контроля космического пространства.

Глобальный контроль обстановки в околоземном космическом пространстве сегодня осуществляют наземные средства системы, которые находятся в Московской области, Алтайском крае, Дальневосточном регионе, Карачаево-Черкесии и Таджикистане.

До этого стало известно, что в России построят четыре радиолокационные станции обнаружения крылатых и баллистических ракет, которые войдут в систему предупреждения о ракетном нападении.

Также сообщалось, что в России готовятся модернизировать систему предупреждения о ракетном нападении. В проект модернизации заложат возможность отслеживать с помощью РЛС перспективные цели вероятного противника.

Наука и техника,Сергей Боев,Минобороны России,Межгосударственный авиационный комитет,
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