Стало известно, когда Россия развернет новые комплексы контроля космоса

Россия к 2025 году развернет более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов контроля космического пространства, сообщается на сайте Минобороны России по случаю 65-летия Космических войск ВКС РФ.

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В ведомстве добавили, что первый лазерно-оптический комплекс нового поколения уже выполняет задачи боевого дежурства по контролю космического пространства на территории Алтайского края. В воинских частях Главного испытательного космического центра эксплуатируется более 300 современных и модернизированных средств управления космическими аппаратами. Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям их управления.

Ранее генеральный директор МАК «Вымпел» Сергей Боев на форуме «Армия-2022» заявил, что на боевое дежурство в России заступила обновленная система контроля космического пространства.

Глобальный контроль обстановки в околоземном космическом пространстве сегодня осуществляют наземные средства системы, которые находятся в Московской области, Алтайском крае, Дальневосточном регионе, Карачаево-Черкесии и Таджикистане.

До этого стало известно, что в России построят четыре радиолокационные станции обнаружения крылатых и баллистических ракет, которые войдут в систему предупреждения о ракетном нападении.