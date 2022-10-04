Маск заявил о поддержке Украины после скандального твита

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что по-прежнему поддерживает Украину, но считает, что эскалация конфликта нанесет стране большой ущерб. Об этом он сообщил в своем Twitter.
«Я по-прежнему активно поддерживаю Украину, однако убежден, что широкомасштабная эскалация войны нанесет значительный урон Украине и, возможно, всему миру», — написал он.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Twitter раскритиковал заявление американского предпринимателя Илона Маска по примирению Киева и Москвы.
Подоляк опубликовал опрос, в котором представил свои предложения по достижению мира.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter также отреагировал на предложения американского предпринимателя Илона Маска о мире между Россией и Украиной.
До этого Маск назвал возможные условия мира между Россией и Украиной. По его мнению, необходимо провести повторные выборы в вошедших в состав России регионах под наблюдением ООН.