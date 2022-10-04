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30 минут назад

Маск заявил, что по-прежнему поддерживает Украину, но опасается эскалации

Газета.Ruиещё 2

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что по-прежнему поддерживает Украину, но считает, что эскалация конфликта нанесет стране большой ущерб. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Маск заявил о поддержке Украины после скандального твита
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я по-прежнему активно поддерживаю Украину, однако убежден, что широкомасштабная эскалация войны нанесет значительный урон Украине и, возможно, всему миру», — написал он.

Илон Маск назвал Крым российским

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Twitter раскритиковал заявление американского предпринимателя Илона Маска по примирению Киева и Москвы.

Подоляк опубликовал опрос, в котором представил свои предложения по достижению мира.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter также отреагировал на предложения американского предпринимателя Илона Маска о мире между Россией и Украиной.

До этого Маск назвал возможные условия мира между Россией и Украиной. По его мнению, необходимо провести повторные выборы в вошедших в состав России регионах под наблюдением ООН.

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