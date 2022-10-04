Маск заявил о поддержке Украины после скандального твита

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что по-прежнему поддерживает Украину, но считает, что эскалация конфликта нанесет стране большой ущерб. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Я по-прежнему активно поддерживаю Украину, однако убежден, что широкомасштабная эскалация войны нанесет значительный урон Украине и, возможно, всему миру», — написал он.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Twitter раскритиковал заявление американского предпринимателя Илона Маска по примирению Киева и Москвы.

Подоляк опубликовал опрос, в котором представил свои предложения по достижению мира.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter также отреагировал на предложения американского предпринимателя Илона Маска о мире между Россией и Украиной.