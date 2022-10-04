Разработан новый метод скоростной 3D-печати

Новая методика 3D-печати позволяет использовать несколько типов материалов одновременно. При этом скорость печати у нее в 5-10 раз выше, чем у самого быстрого современного 3D-принтера с высоким разрешением. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Фото: InScience InScience

Благодаря современным технологиям уже сегодня за несколько часов возможно напечатать различные 3D-модели, макеты, детали механизмов и скульптуры, на изготовления которых ранее уходил не один день. И это при участии нескольких мастеров. Но даже у самой совершенной методики могут быть минусы. 3D-печать довольно долгий процесс, который требует использовать особые материалы.

Видео дня

Ученые из Стэнфордского университета разработали новую методику 3D-печати. Она в 5-10 раз быстрее традиционных подходов и позволяет использовать разные виды смол одновременно.

«Эта новая технология поможет в полной мере реализовать потенциал 3D-печати», — считает Джозеф ДеСимоне из Стэнфордского университета, один из авторов статьи.

Ученые усовершенствовали изобретенную еще в 2015 году модель принтера CLIP (continuous liquid interface production). Процесс создания модели напоминает сцену из фантастического фильма: специальная платформа «вытягивает» небольшое количество смолы, формируя его в готовый объект. Под действием ультрафиолетовых лучей поверхность смолы застывает. В это же самое время слой кислорода предотвращает застывание материала снизу, поддерживая его в жидком виде. Смола как бы «течет наверх», схватываясь на ограниченных ультрафиолетом участках.

В процессе такой печати можно использовать разные виды смол, которые подаются из специальных шприцов по разным каналам. Позже эти каналы можно удалить или использовать в модели в качестве элемента декора.