В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
1 час назад

Установлен предельный срок пребывания космонавтов на орбите

Lenta.ru

Космонавт может находиться на околоземной орбите четыре года. Предельный срок безопасного пребывания космонавтов установили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН). Об этом сообщили в пресс-службе ИМБП, передает ТАСС.

Установлен предельный срок пребывания космонавтов на орбите
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Заведующий отделом «Радиационная безопасность при космических полетах» ИМБП Вячеслав Шуршаков пояснил, что предельная пожизненная доза радиации составляет 1000 миллизиверт.

«Поэтому на околоземных орбитах человек может летать суммарно четыре года», — отметили в сообщении.

Также ученые выяснили, что вклад солнечных протонных событий в общую дозу облучения ни в одной из 66 экспедиций не превысил одного процента.

«Только в пяти экспедициях он был больше 0,5 процента. А вот вклад галактических космических лучей в общей дозе не опускался ниже 60 процентов. Остальной вклад вносят радиационные пояса Земли», — уточнили в ИМБП.

Совместно с Научно-исследовательским институтом ядерной физики имени Д.В. Скобелицына МГУ специалисты ИМБП оценили дозу радиационного облучения, которому подвергаются космонавты на Международной космической станции (МКС). Ученые рассмотрели данные, полученные с 2001 по 2021 годы.

«Измерения проводились с помощью специального торсового фантома манекена тела человека, а также личных дозиметров. Согласно профессиональным требованиям, предельная доза для месячного космического полета равняется 150 миллизиверт, для годовой экспедиции 300 миллизиверт. Результаты исследований показали, что ни в одном случае космического полета за два десятка лет не были превышены установленные нормативы обеспечения радиационной безопасности», — говорится в сообщении ИМБП.

В мае специалисты НИУ ВШЭ выявили, что длительное нахождение в космосе влияет на связи в мозге. Экспедиции приводят к деформации связей между областями белого вещества головного мозга, а также между нейронами.

Наука и техника,ВШЭ,РАН,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители