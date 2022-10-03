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25 минут назад

Космонавты Роскосмоса испытали 3D-принтер на борту МКС

ТАСС

Вернувшиеся на Землю российские члены экипажа МКС испытали 3D-принтер на борту станции, напечатав 19 образцов. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Олег Артемьев на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

Космонавты Роскосмоса испытали 3D-принтер на борту МКС
Фото: ТПУТПУ

"Начали печатать перед спуском. Сделали 19 образцов различных, все очень удачные получились, среди них - элементы конструкций, лопатки, напечатали бюст Гагарина, фигурки шахмат, эмблемы университетов, которые участвовали в этом эксперименте", - сказал Артемьев, уточнив, что среди них и Томский университет.

По словам космонавта, сразу испытать принтер не удалось, так как не было разрешения на работу с материалом, из которого нужно было печатать, но в процессе полета было выдано положительное заключение на его использование.

"Мы уже даже сделали техническую составляющую. У нас штапик в нашей микродрели сломался, тут же из только что напечатанного образца вырезали этот штапик, и он пригодился при ремонте дрели", - добавил Артемьев.

3D-принтер был доставлен для экспериментов на МКС на корабле "Прогресс МС-20" в июне. Эксперимент посвящен отработке аддитивных технологий производства изделий из полимерных материалов в космических условиях. В будущем применение данных технологий позволит космонавтам на околоземных орбитальных станциях изготавливать необходимые детали и инструменты непосредственно в космосе, без ожидания их поставки на транспортных кораблях с Земли.

Члены экипажа корабля "С. П. Королев" ("Союз МС-21") Олег Артемьев, который также был спецкором ТАСС на МКС, Денис Матвеев и Сергей Корсаков вернулись на Землю 29 сентября. Космонавты находились на МКС с 18 марта. В настоящее время россияне проходят трехнедельную реабилитацию после полета в Звездном городке.

Наука и техника,Олег Артемьев,Сергей Корсаков,Денис Матвеев,Роскосмос,
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