Британские ученые разработают "плащ-невидимку"

Сотрудники британского стартапа Vollebak вместе с учеными из Манчестерского университета работают над созданием термокамуфляжной куртки, которая делает человеческое тело невидимым для инфракрасных камер. Об этом говорится на официальном сайте компании.

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По словам разработчиков, «плащ-невидимка» будет готов в течение ближайших 5-10 лет. Прототип термокамуфляжной куртки оснащен 42 графеновыми нашивками, каждая из которых состоит из более чем 100 слоев чистого графена.

Этими нашивками можно управлять индивидуально и регулировать тепловое излучение на поверхности куртки с помощью напряжения, не изменяя ее температуру.