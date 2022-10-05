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43 минуты назад

Apple "унижала" сотрудников, пытавшихся объединиться в профсоюз

Ferra.ruиещё 1

Национальный совет по трудовым отношениям США (NLRB) подал жалобу на Apple, утверждая, что компания "дискриминировала сотрудников" в своем магазине во Всемирном торговом центре. Об этом рассказала Кайла Бладо, пресс-секретарь регулятора.

Apple "унижала" сотрудников, пытавшихся объединиться в профсоюз
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В жалобе NLRB утверждается, что Apple не позволила работникам положить профсоюзные листовки на стол в комнате отдыха, хотя разрешила размещать там другие призывы и уведомления. Бладо также сообщила The Verge, что Apple "допрашивала своих сотрудников об их поддержке профсоюза" и о согласованной деятельности, связанной с обсуждением заработной платы. Полный текст жалобы пока не опубликован.

Если Apple не договорится с профсоюзом, ей придется присутствовать на слушании у судьи по административным делам NLRB 13 декабря. По словам Бладо, региональный директор совета хочет заставить компанию разместить уведомления, информирующие работников об их правах (подобно тому, что Amazon пришлось сделать в прошлом году), и провести обучение для руководителей.

Apple пока что не ответила на просьбу прокомментировать жалобу.

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