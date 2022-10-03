Большой адронный коллайдер остановят досрочно

«Техническая остановка конца года стартует 28 ноября 2022 года, то есть на две недели раньше, чем было прежде предусмотрено, и эксплуатация комплекса ускорителя будет снижена на 20% в 2023 году», — сообщается в релизе. Ученые подчеркивают, что это решение было принято совместно с Electricite de France, французским дистрибьютором электроэнергии.