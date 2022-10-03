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21 минуту назад

Большой адронный коллайдер остановят досрочно из-за нехватки энергии в Европе

Газета.Ru

Большой адронный коллайдер будет остановлен для техобслуживания раньше положенного срока ради экономии электроэнергии. Об этом сообщает Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Большой адронный коллайдер остановят досрочно
Фото: Maximilien Brice/CERNMaximilien Brice/CERN

«Техническая остановка конца года стартует 28 ноября 2022 года, то есть на две недели раньше, чем было прежде предусмотрено, и эксплуатация комплекса ускорителя будет снижена на 20% в 2023 году», — сообщается в релизе. Ученые подчеркивают, что это решение было принято совместно с Electricite de France, французским дистрибьютором электроэнергии.

Помимо досрочной остановки ускорителя планируются и другие меры по сокращению потребления электричества. Ученые планируют выключать ночное освещение везде, где это возможно, а температуру помещений понизят на 1 градус. Все это является частью общеевропейской стратегии по преодолению энергетического кризиса.

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Большой адронный коллайдер — это ускоритель заряженных частиц, протонов и тяжелых ионов. Он создан для проведения экспериментов в области физики высоких энергий, обнаружения новых элементарных частиц и новых видов взаимодействия. Это самый мощный ускоритель в мире с энергией соударения 6,5 ТэВ и энергопотреблением 180 МВт. Он потребляет около 10 % от общего годового энергопотребления кантона Женева.

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