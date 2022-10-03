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22 минуты назад

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Сванте Паабо

InScienceиещё 3

3 октября 2022 года лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине стал Сванте Паабо. Трансляция церемонии шла в прямом эфире на сайте премии.

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Сванте Паабо
Фото: InScienceInScience

Сванте Паабо стал лауреатом Нобелевской премии за исследование человеческой эволюции и геномов вымерших приматов и гоминидов. Он секвенировал геном неандертальца и обнаружил денисовца. Паабо также обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминидов к Homo sapiens около 70 000 лет назад.

3 октября — первый день объявления победителей самой известной научной премии. Лауреатов будут объявлять до 10 октября.

В прошлом году Нобелевку по физиологии и медицине присудили Дэвиду Джулиусу и Ардену Патапутяну «за их открытие рецепторов температуры и прикосновения».

Наука и техника,Дэвид Джулиус,
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