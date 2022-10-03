В Черноголовке открылась линия по производству и тестированию аккумуляторов

Центр компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии» при ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН в Черноголовке (раньше — ИПХФ РАН) объявил об открытии пилотной линии по производству литий-ионных аккумуляторов и инфраструктуры по аттестации и тестированию как самих аккумуляторов, так и материалов для них.
По словам и. о. руководителя Центра Алексея Левченко, на линии будут выпускаться первые партии литий-ионных аккумуляторов с использованием разрабатываемых в Центре новых анодных и катодных материалов и электролитов в двух форматах:
Несмотря на трудности с поставкой оборудования и материалов, на линии в настоящее время заканчиваются финальные пуско-наладочные работы, и уже в ближайшее время ожидается выпуск первой продукции.