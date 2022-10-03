В Черноголовке открылась линия по производству и тестированию аккумуляторов

Центр компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии» при ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН в Черноголовке (раньше — ИПХФ РАН) объявил об открытии пилотной линии по производству литий-ионных аккумуляторов и инфраструктуры по аттестации и тестированию как самих аккумуляторов, так и материалов для них.

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По словам и. о. руководителя Центра Алексея Левченко, на линии будут выпускаться первые партии литий-ионных аккумуляторов с использованием разрабатываемых в Центре новых анодных и катодных материалов и электролитов в двух форматах:

Цилиндры формата 18 650 с удельной энергоемкостью 130–190 Вт*ч/кг в зависимости от используемых материалов; Аккумуляторы в мягкой упаковке (типа Pouch) с габаритами под заказчика. Возможные габариты от 30х30х3 мм до 250х200х15 мм. Удельная энергоемкость аккумуляторов такого типа — 140–210 Вт*ч/кг в зависимости от используемых материалов.