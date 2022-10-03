Чехол для Samsung Galaxy S23 подтвердил дизайн грядущего флагмана

На прошлой неделе появилось множество утечек о внешнем виде грядущих флагманов Samsung — Galaxy S23 и S23+. Теперь же дизайн как минимум базовой подтвердился благодаря фото защитных чехлов устройства.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

И да, по всей видимости, в 2023 году Samsung не планирует совершать революцию в дизайне. Как минимум, задняя сторона Galaxy S23 будет практически идентична тому, что мы можем видеть в актуальном Galaxy S22.

Ferra.ru

Что интересно, блок основной камеры будущего флагмана и вовсе напоминает таковой у среднебюджетного Galaxy A14, утечки которого также случились недавно.

Ferra.ru

Напомним, что по данным инсайдеров, Galaxy S23 получит 6,1-дюймовый AMOLED-дисплей с более тонкими, чем у предшественника, рамками и частотой обновления до 120 Гц. В основу телефона ляжет либо Snapdragon 8 Gen 2, либо Exynos 2300 — в зависимости от региона.