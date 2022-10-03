Обнаружен вирус, опасный для Windows- и Linux-компьютеров

Группа исследователей кибербезопасности обнаружила, что прямо сейчас набирает обороты новый кросс-платформенный вредонос. Его назвали Chaos.

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Главной опасностью новинки является то, что она способна заразить как Windows-компьютеры, так и девайсы, базирующиеся на Linux. Последнее делает возможным сценарий, при котором будут заражены маршрутизаторы для небольших офисов, коробки FreeBSD и серверы крупных предприятий.

Своё название вирус получил в честь слова, которое неоднократно встречается в использующихся ею названиях функций, сертификатах и именах файлов. Известно, что всего за полтора месяца (с июня по середину июля) были скомпрометированы сотни уникальных IP-адресов, соответствующих заражённым устройствам.