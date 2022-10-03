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26 минут назад

Компания Hyper сняла с продажи два зарядных устройства из-за риска возгорания и взрыва

Газета.Ru

Компания Hyper отозвала две модели зарядных устройств HyperJuice мощностью 65 Вт и 100 Вт и аккумуляторную батарею мощностью 130 Вт из-за проблем с перегревом гаджетов. Информация об этом появилась на сайте Комиссии США по безопасности потребительских товаров.

Hyper сняла с продажи два зарядных устройства из-за риска возгорания и взрыва
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сообщается, что сильный нагрев этих гаджетов, причина которого так и не установлена, представляет собой опасность для потребителя, так как может вызвать возгорание, а затем и взрыв зарядного устройства. В Hyper было зафиксировано минимум два случая, когда батарея перегрелась, а затем расплавилась, что привело к повреждению имущества пользователя. О травмах в результате инцидентов не сообщается.

«Покупатели должны немедленно прекратить использование аккумуляторных батарей HyperJuice и обратиться в компанию за возвратом денежных средств», — говорится на сайте Комиссии.

Ранее специалист Самойленко из B&C Agency объяснил, почему смартфоны стали чаще взрываться. По его словам, рост подобных случаев связан с переменами в конструкции устройств, их миниатюризации и стремлении добавить больше технических новшеств.

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