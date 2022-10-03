ВОЗ рекомендовала российский тест для диагностики туберкулеза

Российский тест для диагностики туберкулеза впервые включен в методические рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рассказала главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.
"Впервые российский инновационный тест для диагностики туберкулеза и выявления пациентов с высоким риском развития активного туберкулезного процесса вошел в консолидированные методические рекомендации ВОЗ, которые являются основным предписанием для мирового врачебного сообщества", - сказала она.
По словам Васильевой, благодаря этому многие страны получили детальную информацию об инновационном российском продукте. Некоторые государства уже применяют его.
"Мы надеемся, что география его применения будет расширяться, он станет одним из основных инструментов в диагностике и лечении туберкулеза во всем мире", - подчеркнула она.
Фтизиатр также отметила, что отсутствие ложноположительных результатов при использовании теста позволяет безошибочно установить инфицирование, а значит, своевременно провести профилактику или выявить активный туберкулез на ранней стадии.