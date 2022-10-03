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19 минут назад

Программа, превращающая любой смартфон в iPhone 14 Pro, стала хитом Google Play

Газета.Ru

Приложение dynamicSpot, которое добавляет на Android-смартфон динамический вырез Dynamic Island, как у iPhone 14 Pro, стало хитом магазина Google Play. Об этом сообщает портал Tech Going.

Программа, превращающая любой смартфон в iPhone 14 Pro, стала хитом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Менее чем за месяц программу скачали свыше миллиона раза. Разработчик приложения с никнеймом Jawomo утверждает, что его аналог Dynamic Island является более универсальным и продвинутым, нежели оригинальная разработка Apple. Так, dynamicSpot можно адаптировать к любым фронтальным камерам, вне зависимости от их размера и расположения.

Кроме того, функции dynamicSpot можно настроить, в отличие от Dynamic Island. Обе разработки позволяют выводить уведомления, таймеры, аудио-плеер и иные приложения на вырез в верхней части экрана смартфона, который может принимать разные формы.

Dynamic Island — название нового выреза в верхней части iPhone, впервые представленный Apple в смартфонах моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в сентябре 2022 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что iPhone 14 Pro Max оказался хуже предшественника — прошлогодний iPhone 13 Pro Max обошел актуальную модель по времени работы аккумулятора.

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