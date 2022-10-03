В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
51 минуту назад

Перерыв закончен: Huawei выпустит долгожданный фотофлагман P60 уже в 2023 году

Ferra.ru

Спустя пару лет молчания, Huawei возродила линейку Mate, представив Mate 50. Нечто подобное, судя по всему, должно произойти и с P-серией.

Названа дата выхода долгожданного фотофлагмана Huawei
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По данным китайского инсайдера под ником The director of the factory is classmate Guan, уже в марте 2023 года компания представит Huawei P60.

В основу линейки ляжет ещё неанонсированный флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. При этом, из-за американских санкций, речь будет идти о версии процессора, лишённого поддержки 5G.

К сожалению, никаких других подробностей на данный момент в Сети нет. Но даже без них понятно, что смартфоны, как и прежде, будут ориентированы на превосходные фотовозможности.

Напомним, что Huawei Mate 50 был представлен 6 сентября текущего года. Телефоны серии также лишены поддержки мобильных сетей пятого поколения «из коробки». Но её можно получить, купив специальный защитный чехол.

Наука и техника,Qualcomm,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители