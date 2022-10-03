Названа дата выхода долгожданного фотофлагмана Huawei

Спустя пару лет молчания, Huawei возродила линейку Mate, представив Mate 50. Нечто подобное, судя по всему, должно произойти и с P-серией.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По данным китайского инсайдера под ником The director of the factory is classmate Guan, уже в марте 2023 года компания представит Huawei P60.

В основу линейки ляжет ещё неанонсированный флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. При этом, из-за американских санкций, речь будет идти о версии процессора, лишённого поддержки 5G.

К сожалению, никаких других подробностей на данный момент в Сети нет. Но даже без них понятно, что смартфоны, как и прежде, будут ориентированы на превосходные фотовозможности.