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30 минут назад

Российские биоимпланты стопы успешно прошли испытания

InScience

Российские ученые успешно испытали метод, при котором кости стопы заменяют имплантами, сообщает Российская газета.

Российские биоимпланты стопы успешно прошли испытания
Фото: InScienceInScience

Исследователи провели операцию у нескольких пациентов: через полгода искусственные стопы успешно прижились и не вызвали отторжения у организма.

Ученые из Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе Самарского государственного медуниверситета прооперировали 15 человек от 30 до 70 лет с заболеваниями, при которых нарушается опорная функция стопы.

Сама операция проходит в два этапа. Сначала удаляется поврежденный участок костей стопы и его замещают антибактериальным цементным веществом. Чтобы нога была зафиксирована, пациенту ставят аппарат Илизарова. Потом с помощью компьютерной томографии врачи создают 3D-модель костей стопы, и инженер по компьютерной графике вместе с врачом определяют область, которую нужно заменить. Дальше с помощью трехмерной модели на фрезерном станке создают индивидуальный биоимплант. Второй этап — это пересадка импланта пациенту.

Особенно важно в этой работе то, что биоимплант создается отдельно под каждого пациента. Это позволяет уменьшить риск осложнений и спасти конечность. Команда разработчиков уже подала заявки на получение патента.

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