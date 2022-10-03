Стала известна дата выхода и стоимость VR-шлема для PlayStation 5

Несмотря на то, что Sony не делала официальных заявлений о сроках релиза своего нового шлема виртуальной реальности, нашлись партнёры компании, которые сделали это за неё.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Речь идёт об одном из европейских сетевых магазинов, который разместил на своём сайте лот с PlayStation VR2. Благодаря нему мы знаем не только дату старта продаж гарнитуры, но и её стоимость.

Судя по всему, новинку можно будет приобрести уже с 10 марта 2023 года. При этом цена девайса приятно удивляет — за шлем попросят всего 599 фунтов стерлингов, что эквивалентно 40 тыс рублей: