Стала известна дата выхода и стоимость VR-шлема для PlayStation 5

Несмотря на то, что Sony не делала официальных заявлений о сроках релиза своего нового шлема виртуальной реальности, нашлись партнёры компании, которые сделали это за неё.
Речь идёт об одном из европейских сетевых магазинов, который разместил на своём сайте лот с PlayStation VR2. Благодаря нему мы знаем не только дату старта продаж гарнитуры, но и её стоимость.
Судя по всему, новинку можно будет приобрести уже с 10 марта 2023 года. При этом цена девайса приятно удивляет — за шлем попросят всего 599 фунтов стерлингов, что эквивалентно 40 тыс рублей:
Напомним, что на данный момент известно, что PSVR2 получит два OLED-дисплея с разрешением 2000 × 2040 пикселей на каждый глаз и поддержкой HDR. Экраны будут поддерживать частоту обновления до 120 Гц, а начинка гарнитуры позволит ей отслеживать взгляд пользователя.