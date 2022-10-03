Министерство экономики ОАЭ открыло офис в метавселенной, сообщил Абдулла бин Тук Аль Марри, министр экономики ОАЭ, во время панельной дискуссии в день открытия Dubai Metaverse Assembly в Музее будущего. Теперь офис можно «посетить» из любой точки мира.

Фото: InScience InScience

По своей сути виртуальное здание является «цифровым близнецом» офиса министерства в Дубае и Абу-Даби. Здесь можно будет проводить встречи, общаться, подписывать юридические соглашения — то есть все то, что обычно делают в министерстве.

«Наш цифровой офис представляет собой полное здание министерства. Каждый этаж может служить разным целям. Посетитель получит виртуальный билет/жетон, а в наш центр поддержки клиентов будет отправлено уведомление, позволяющее посетителю войти в наш офис в метавселенной», — сказал Халифа Аль-Джазири, который представляет министерство в метавселенной.

Новый офис ведомства максимально приближен к реальному — голосовые подсказки помогут сориентироваться в офисе, прямо как в реальной жизни клиенту помогает представитель службы поддержки клиентов.