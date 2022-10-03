В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
40 минут назад

Google отключила переводчик Google Translate в Китае

Lenta.ruиещё 3

Компания Google прекратила работу переводчика Google Translate для пользователей из Китая. Об отключении сервиса сообщило Bloomberg.

Google отключила переводчик Google Translate в Китае
Фото: риа новостириа новости

По информации издания, при попытке зайти в веб-версию переводчика из КНР появляется фото стандартной поисковой строки. Пользователей также перенаправляют на гонконгский сайт Google Translate, недоступный на территории материкового Китая.

«Мы остановили работу Google Translate на материковом Китае в связи с низкими показателями использования», — сообщил представитель Google. Другие подробности о решении не приводятся.

Как уточняет South China Morning Post, переводчик стал недоступен юзерам из Китая в субботу, 1 октября.

В 2010 году Google отключила свой поисковик на территории Китая. Компания объяснила решение нежеланием идти навстречу требованиям о цензуре результатов поиска. Вместе с тем веб-версия Google Translate продолжала быть доступной в стране. В 2017 году в КНР также заработало мобильное приложение переводчика.

Наука и техника,Google,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители