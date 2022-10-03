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53 минуты назад

НПП "Звезда" разработает три новых скафандра "Орлан-МКС" для выхода в открытый космос

Газета.Ruиещё 5

Научно-производственное предприятие (НПП) «Звезда» и «Роскосмос» заключили договор о создании трех новых скафандров «Орлан-МКС» для выходов в открытый космос на замену имеющимся. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на гендиректора предприятия Сергея Позднякова.

В России разработают три новых скафандра для выхода в открытый космос
Фото: риа новостириа новости

«Новые скафандры, будем считать, заказаны, соответствующий договор оформлен. В сегодняшней ситуации, дай бог, чтобы эти скафандры за полтора-два года сделали», — сказал Поздняков.

По словам гендиректора НПП «Звезда», производство скафандров уже началось.

«Мы запустили изготовление до получения официального контракта, потом это дело притормозили, потому что было непонятно, когда он будет подписан. Теперь изготовление трех скафандров на замену тем, которые сейчас на МКС, запущено», — заключил он.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что исследователи научно-производственного предприятия «Звезда» и Центра Келдыша занимаются изучением вопроса использования самозаживляющегося материала для производства оболочки скафандров.

Наука и техника,Сергей Поздняков,Роскосмос,
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