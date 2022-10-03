В России разработают три новых скафандра для выхода в открытый космос

Научно-производственное предприятие (НПП) «Звезда» и «Роскосмос» заключили договор о создании трех новых скафандров «Орлан-МКС» для выходов в открытый космос на замену имеющимся. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на гендиректора предприятия Сергея Позднякова .

«Новые скафандры, будем считать, заказаны, соответствующий договор оформлен. В сегодняшней ситуации, дай бог, чтобы эти скафандры за полтора-два года сделали», — сказал Поздняков.

«Мы запустили изготовление до получения официального контракта, потом это дело притормозили, потому что было непонятно, когда он будет подписан. Теперь изготовление трех скафандров на замену тем, которые сейчас на МКС, запущено», — заключил он.