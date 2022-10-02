Изучавшая Марс индийская станция «Мангальян» завершила работу

Первая индийская автоматическая межпланетная станция «Мангальян», предназначенная для исследования Марса, вероятно, завершила работу спустя восемь лет после выхода на орбиту красной планеты, сообщает издание Times of India.
По сообщению издания, корабль индийской миссии на Марс, рассчитанный на шесть месяцев работы при запуске 5 ноября 2013 года, потерял связь с наземными станциями, положив конец своей жизни после восьми лет, передает РИА «Новости».
По данным издания, Индийская организация космических исследований (ISRO) пытается выяснить, в чем заключается причина потери связи со станцией: закончилось ли на космическом аппарате топливо и заряд батарей, или связь была потеряна из-за автоматического маневра при выходе из длительного затмения.
Times of India пишет, что многочисленные источники заявили, что вернуть космический аппарат на землю не представляется возможным. В частности, как отмечается, в конце сентября об этом сообщил директор спутникового центра ISRO, а сама организация, как пишет издание со ссылкой на одного из ее ученых, вскоре объявит об этом официально.
В 2014 году индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала первые снимки Марса, сделанные космическим аппаратом «Мангальян».
Космический аппарат «Мангальян» – первый зонд, запущенный к другой планете, учеными из Индии. Запуск аппарата был произведен 5 ноября 2013 года с территории Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Индия первая из всех стран сумела вывести зонд на орбиту с первого раза.
Общая стоимость индийского проекта «Мангальян», который стал самой дешевой успешной межпланетной миссией в истории космических исследований, составила 74 млн долларов.
Как отмечал премьер-министр страны Нарендра Моди, «реальный полет на Марс обошелся на четверть дешевле, чем съемки научно-фантастического голливудского блокбастера «Гравитация», на которые ушло 100 млн долларов».