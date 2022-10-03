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55 минут назад

Умер "отец светодиодов" Ник Холоньяк

Газета.Ruиещё 1

Ник Холоньяк-младший, «отец светодиодов», умер в доме престарелых в возрасте 93 лет, сообщает Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне.

Скончался "отец светодиодов" Ник Холоньяк
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Холоньяк, выходец из семьи иммигрантов из Закарпатья (ныне Украина) преподавал в Иллинойсском университете, его альма-матер, с 1963 года до выхода на пенсию в 2013 году. На следующий день после его смерти на арене State Farm Center включили красную подсветку в честь главного изобретения ученого — первого светодиоида, имевшего красный цвет.

Это произошло в начале 1960-х. Долгое время дисплеи будильников и калькуляторов имели красный цвет. Затем были созданы зеленые и желтые светодиоиды. А синие удалось получить лишь в 1990-х.

Светодиоды излучают меньше тепла, чем лампы накаливания, потребляют меньше энергии и дольше служат. Холоньяк был одним из первых ученых, предсказавших, что лампы накаливания и люминесцентные лампы в конечном итоге будут заменены светодиодами. И он был прав: в США к концу десятилетия на долю светодиодов будет приходиться более 80%.

В лаборатории Холоньяка работал и Жорес Алферов, который также занимался полупроводниками и лазерными технологиями. Работы Холоньяка стали также основой для создания проигрывателей компакт-дисков и считывателей кодов.

Наука и техника,Жорес Алферов,
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